O veste buna pentru studenți! Costul transportului in comun local și intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, și naval va fi redus cu 90%, pe toata durata anului calendaristic. Așadar, fie ca folosesc tramvaiul, metroul sau chiar trenul ca sa ajunga la facultate, studenții cu varsta pana in 30 de ani, inmatriculați la forma de invațamant cu frecvența in universitațile acreditate, vor putea calatori platind mai puțin. De aceea, studenții cu o situație sociala aparte, precum cei orfani sau proveniți din centre de plasament vor avea gratuitate la toate categoriile de transport…