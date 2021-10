O veste bună după aproape două săptămâni Incidența cazurilor de Covid in Capitala a scazut miecuri la 15,93 la mie. Ultima data cand incidența a fost mai mica de 16 la mie a fost in 15 octombrie, cand a foat inregistrata o incidența de 15,83 la mia de locuitori. Potrivit DSP București, miercuri incidența a fost de 15,93 la mie, in scadere fața de marți, cand a fost de 16,13 la mie. De altfel, din 15 octombrie pana acum, incidența a fost in fiecare zi peste 16 la mie. Incidența a inceput sa scada din 22 octombrie, cand s-a atins 16,54 la mie. The post O veste buna dupa aproape doua saptamani appeared first on Cotidianul RO . Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

