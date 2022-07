Stiri pe aceeasi tema

Un mulaj al sculpturii "Ganditorul" ("The Thinker") de Auguste Rodin, una dintre cele mai emblematice opere de arta din lume, a fost vandut cu 10,7 milioane de euro (11,14 milioane de dolari) la o licitatie organizata joi la Paris, informeaza Reuters si EFE.

Colectia personala a celebrului creator de moda francez Hubert de Givenchy a fost vanduta cu peste 114 milioane de euro la o licitatie organizata la Paris, depasind de peste doua ori pragul inferior al intervalului estimativ, au anuntat luni reprezentantii casei Christie's, citati de AFP.

- Centrala termoelectrica Mintia urmeaza sa fie scoasa la vanzare prin licitație publica. Prețul de pornire este de 91,23 milioane de euro. Prima licitație va avea loc pe 15 iulie. Daca nu va fi vanduta, procedura va fi reluata in 29 iulie, respectiv 12 august.

Un desen de Michelangelo a fost adjudecat miercuri, la sediul Christie's din Paris, pentru 23 de milioane de euro, cu taxele incluse, un record pentru un desen al maestrului italian, conform casei de licitatii, informeaza AFP.

Tabloul ''Femme nue couchee'', realizat in 1932 de Pablo Picasso, a fost adjudecat marti pentru suma de 67,5 milioane de dolari in cadrul unei licitatii de anvergura cu opere ale unor artisti importanti, organizata de casa Sotheby's la New York, informeaza Reuters.

„The Rock", un diamant alb de 228,31 carate, cel mai mare vandut vreodata la licitatie, a fost adjudecat miercuri la 18,6 milioane de franci elvetieni (17,8 milioane de euro), la mare distanta de recordul categoriei sale, scrie News.ro . Cu 228,31 de carate, „The Rock" a fost impresionant in ceea ce…

O sculptura din seria "Ganditorul", opera celebra din creatia sculptorului francez Auguste Rodin, a fost estimata intre 9 milioane si 14 milioane de euro si va fi pusa in vanzare in cadrul unei licitatii ce va fi organizata la Paris pe 30 iunie, au anuntat joi reprezentantii casei Christie's, informeaza…

Casa Christie's din Paris va scoate la licitatie in mai o opera de tinerete a lui Michelangelo Buonarroti inspirata de unul dintre maestri Quattrocento-ului, Masaccio, conform news.ro.