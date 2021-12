Stiri pe aceeasi tema

- Estonianca Anett Kontaveit, cap de serie Nr.8, s-a calificat in semifinalele Turneului Campioanelor, competitia de final de sezon din circuitul feminin de tenis (WTA), dotata cu premii totale in valoare de 5 milioane de dolari, care are loc anul acesta la Guadalajara (Mexic), dupa ce a trecut vineri…

- Emma Raducanu (18 ani, locul 23 WTA) a invins-o in doua seturi pe Ana Bogdan (28 de ani, locul 106 WTA), 6-3, 6-4. Jucatorea britanica, cu tata roman, nu a plecat la hotel imediat dupa meciul sau, ci a mai ramas in Sala Polivalenta de la Cluj. Aceasta a urmarit meciul pe care Simona Halep l-a caștigat…

- Marius Margarit, jurnalist cu o experienșța de peste 25 de ani, transmite, de la Cluj, senzațiile experimentate in primele zile de concurs de la Transylvania Open, competiția care o aduce la start pe Simona Halep, dar și pe Emma Raducanu, noua preferata a romanilor. Sunt pentru prima data la un turneu…

- Simona Halep (30 de ani, 18 WTA), favorita principala de la Transylvania Open, debuteaza miercuri la Cluj contra altei romance, Gabriela Ruse (23 de ani, 85 WTA), alaturi de care s-a antrenat mult in ultima vreme. Doua titluri cucerite de Simona in Romania, la București in 2014 și 2016, iar acum urmeaza…

- Emma Raducanu a venit la Cluj fara antrenor. Caștigatoarea US Open din acest an participa la Transylvania Open fara a beneficia de ajutorul vreunui tehnician. Jucatoarea engleza cu tata roman s-a desparțit de Andrew Richardson, cel care a condus-o catre succesul de la Flushing Meadows, in septembrie.…

- Pentru cați bani joaca Emma Raducanu la Cluj. Jucatoarea engleza cu tata roman participa in aceasta saptamana la turneul Transylvania Open. Emma se afla pentru prima ora in postura de jucatoare la o campetiție organizata la US Open. Dupa ce victoria in Grand Slamul american a facut-o milionara, Emma…

- Noua stea a tenisului feminin, Emma Raducanu, a fost primita la Cluj cu flori și un cadou de directorul Transylvania Open, Patrick Ciorcila. Emma a ajuns la Cluj alaturi de tatal ei, in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 2:45. La hotel au fost pregatite pentru ea și alte jucatoare de top,…