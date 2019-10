Stiri pe aceeasi tema

- Un tragic accident rutier s-a produs aseara in raionul Ungheni. O adolescenta de 13 ani si-a pierdut viata dupa ce masina in care se afla s-a izbit intr-un copac. S-a intamplat in apropiere de satul Blindesti.

- Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea a ajuns de urgența la spital cu fiica sa cea mica, Iris. Micuța a facut gastroenterocolita. Vedeta a trecut prin clipe de coșmar, dupa ce fetița ei de doar șase luni nu s-a simțit deloc bine. Iris a facut febra mare la cinci dimineața. "Trezit ieri dimineața…

- Emoții mari pentru Jojo, care astazi și-a dus fetița la gradinița. Pentru prima zi, Zora s-a pregatit pentru petrecerea tematica, așa ca a purtat un costum special. Vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj emoționant. „Am inceput gradi in pași de dans și cantand amandoua! Zori are azi la gradi…

- Nikita de Romania, așa cum ii placea sa i se spuna celei care in urma cu doar cațiva ani era spaima vedetelor autohtone, din cauza stilul ei excentric și vulgar, a facut infarct. Ea a fost transportata la spital, unde a primit imediat ajutor din partea cadrelor medicale de specialitate, noteaza click.ro.…

- La sfarșitul acestei luni, vedeta de televiziune Gabriela Cristea va avea nunta, dar și botez. Gabriela Cristea se pregatește pentru doua mari evenimente din viața sa. Luna aceasta, vedeta face nunta cu Tavi Clonda, dar cei doi iși vor boteza și fata cea mica. Vedeta de televiziune a dat detalii despre…

- Anca Serea anunța, in premiera in revista Unica de mai 2019, ca este din nou insarcinata, cu cel de-al șaselea copil. Iata ca azi vedeta a devenit din nou mama, la 38 de ani. Anunțul celei de-a șasea nașteri a venit intr-un mod cat se poate de inedit. Vedeta se filma pentru un instastory cand le-a…

- Olivia Newton-John a vorbit despre lupta sa cu cancerul. Aceasta a facut mai multe dezvaluiri in cadrul unei emisiuni televizate. Vedeta in varsta de 70 de ani a vorbit deschis despre lupta sa zilnica cu cancerul la san. Actrița se afla in stadiul patru al acestei boli cumplite. „Cand ți se pune un…