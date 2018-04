Stiri pe aceeasi tema

- Unei cunoscute balerine de la Teatrul Bolsoi din Rusia i-a fost refuzata acordarea vizei de intrare in Statele Unite pe fondul reducerii drastice a personalului diplomatic, ea fiind astfel privata de participarea la o gala organizata la New York, au informat joi agentiile ruse, citate de AFP.…

- Statele Unite si Regatul Unit au acuzat luni Rusia ca ar fi sprijinit un grup de hackeri intr-un atac cibernetic asupra infrastructurii unor agentii si guverne din intreaga lume, intr-o incercare de a realiza actiuni de spionaj si furt de proprietate intelectuala, transmite EFE.SUA si Regatul…

- Diplomatii americani expulzati de Moscova ca represalii in urma expulzarii a 60 de diplomati rusi de catre Washington in cazul Skripal au parasit ambasada de la Moscova catre Statele Unite, relateaza AFP. Cateva zeci de diplomati americani si famiile lor au parasit ambasada la bordul a treu autocare…

- "Nu a existat niciun program de dezvoltare de arme chimice sub numele 'Noviciok' nici pe vremea URSS, nici in Rusia", a subliniat Riabkov, citat de Interfax. Reactia sa survine dupa ce Marea Britanie, Germania, Franta si Statele Unite au afirmat joi ca responsabilitatea Rusiei este singura…

- Ambasada Rusiei din Marea Britanie a incercat sa persifleze expulzarea a 23 de diplomati rusi din Marea Britanie, ca represalii la otravirea cu un gaz neurotoxic a fostului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia in 4 martie la Salisbury (sud-vestul Angliei), intr-o postare miercuri seara…

- NATO a calificat miercuri otravirea fostului agent rus Serghei Skripal in Anglia drept o 'incalcare clara a normelor si a acordurilor internationale' privind armele chimice si a somat Rusia sa raspunda la intrebarile adresate de Marea Britanie, relateaza AFP. ''Aliatii…

- Echipa Angliei poate fi retrasa de la Campionatul Mondial de Fotbal, dupa otravirea spionului Sergei Skripal. Ministrul de Externe al Marii Britanii, Boris Johnson, amenința cu retragerea Angliei de la Cupa Mondiala de Fotbal din Rusia. Potrivit Sport.ro , otravirea fostului spion Sergei Skripal intr-un…

- Un fost spion rus este in stare grava in spital dupa ce a fost expus unei substanțe chimice. Alaturi de el, in Salisbury, sudul Angliei, se afla și o femeie care a fost ranita și ea, scrie Agerpres citand BBC News. Presa britanica scrie ca cel spitalizat este Serghei Skripal, un fost colonel al serviciilor…