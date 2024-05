Stiri pe aceeasi tema

- Un preparat simplu, dar delicios, ce iți va incanta familia și musafirii! Aceasta rețeta de pui la ceaun, varianta lui Barbosu – un apreciat creator de conținut culinar – face furori in mediul online. Bucatarul a dezvaluit secretul ce il face crocant la exterior. O rețeta simpla, dar delicioasa „Barbosu”,…

- O rețeta de friptura de miel sau de ied, care poate fi incercata cu ocazia sarbatorilor pascale, a ajuns la noi tocmai din antichitate. Aceasta provine din „Apicius”, o carte de bucate romana despre care se crede ca a fost compilata in secolul I d.Hr, potrivit British Museum. Rețeta este una dintre…

- Cu invierea Domnului apropiindu-se cu pași repezi, entuziasmul gospodinelor de a pregati cele mai savuroase și inedite deserturi pentru a rasfața familia și musafirii atinge cote maxime. In acest sezon festiv al Paștelui, pasca tradiționala ocupa un loc de cinste pe mesele pregatite cu dragoste și grija.…

- O rețeta simpla, un desert delicios cu care ne putem rasfața papilele gustative. Afla, din randurile de mai jos, ce puneau bunicile in aluatul clatitelor de post ca sa iasa pufoase. Secretul succesului era un singur ingredient. Rețeta clatite de post In condițiile in care ouale, laptele și untul sunt…

- Painea de casa este, de cele mai multe ori, mai gustoasa decat painea din comerț. Controlul ingredientelor este la tine, dar și satisfacția obținerii unui produs preparat in casa. In plus, mirosul aluatului copt, care inunda bucataria, te poarta cu nostalgie catre casa bunicii și al ei carnețel cu rețete…

- Nu este necesar sa fii un cofetar experimentat pentru a le realiza, lista de mai jos conținand tot ceea ce ai nevoie. Gogoșile facute in casa sunt pur și simplu perfecte și aceste rețete vor deveni o parte din repertoriul de dulciuri al familiei. Ingrediente simple, pe care le gasești in orice camara,…

- Crema de zahar ars este un desert foarte delicios care, pentru mulți dintre noi, ne aduce aminte de copilarie. Puteți incerca urmatoarea rețeta de crema de zahar ars cu mere. Este foarte delicioasa. Rețeta crema de zahar ars cu mere Crema de zahar este este un desert iubit de mulți oameni. Merele din…

- Mucenicii sunt la mare cautare in aceasta perioada. De la mic la mare, romanii poftesc dupa unele dintre cele mai populare bunatați tradiționale. Fie ca sunt fierți, fie ca sunt la cutor, fie ca sunt cumparați, fie preparați in propria gospodarie, mucenicii sunt pe masa fiecarui roman la inceput de…