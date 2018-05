Stiri pe aceeasi tema

- Eleganța made in Franța s-a evidențiat doua seri la rand pe covorul roșu al Festivalului de Film de la Cannes, acolo unde actrița Marion Cotillard a afișat doua ținute superbe, la doua premiere diferite de film. Sambata, vedeta de 42 de ani a fost cea mai șic apariție a serii in salopeta ei alba, creație…

- O singura Dacia nemaivazuta in ultimii aproape 30 de ani a supravietuit pana astazi si inca mai poate fi intalnita circuland pe soselele din Romania, fiind vorba de un model D Estafette, o dubita in care incap opt oameni si care a fost salvata datorita unui pasionat de masini de epoca, un tanar inginer…

- Guvernul Romaniei reitereaza condamnarea atacului chimic din 7 aprilie 2018, soldat cu victime in randul populației civile, in termenii cei mai categorici. Romania susține și este solidara cu acțiunea ferma de raspuns a SUA, Marea Britanie și Franța in Siria, ca urmare a atacului chimic și…

- Presedintele rus Vladimir Putin a calificat atacul asupra Siriei lansat de SUA, Marea Britanie si Franta drept „o agresiune” si a cerut o intrunire a Consiliului de Securitate al ONU in timp ce liderul suprem al Iranului. Ayatollah Ali Khamenei, i-a numit criminali pe conducatorii celor trei tari, scrie…

- Oamenii de stiinta britanici de la laboratorul din Porton Down nu au putut stabili unde a fost creata neurotoxina care a fost folosita pentru a-l otravi pe fostul spion rus Sergei Skripal si pe fiica sa Yulia Skripal, conform The Guardian.

- Spatiile verzi din jurul blocurilor au fost transformate tot mai mult in parcari personale. Acestea nu au fost doar insusite de unii dintre locatarii blocurilor, ci si personalizate. Oamenii le-au pus garduri si lacate, lucruri evident ilegale. Un astfel de exemplu este si cel al unui constantean a…

- Un front atmosferic siberian a cuprins Europa, aducand caderi de zapada semnificative si vant puternic, transmite The Guardian, care consemneaza faptul ca Franta, Italia, Belgia si Tarile Baltice se confrunta cu temperaturi mult sub media obisnuita si cu ninsori abundente.Oamenii strazii din…