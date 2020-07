Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta vara, avem muuulta pofta de premii, astfel am pregatit promoții cu muuulte premii pentru cei mai activ utilizatori de carduri Victoriabank. Vrei nu doar sa cheltui, dar și sa caștigi? In perioada 15 iulie – 15 octombrie, efectueaza cat mai multe tranzacții cu cardul VISA de la Victoriabank,…

- UPDATE: Se pare ca este vorba despre o acțiune in cadrul unui dosar ce vizeaza o grupare infracționala specializata in furturi din buzunare, in special furturi de carduri, pe care le foloseau ulterior la ATM-uri. Acțiunea a fost coordonata de polițiști dintr-un alt județ. ȘTIREA INIȚIALA: Acțiune…

- Cumperi și caștigi, la ERA Park Oradea! In acest sfarșit de saptamana, centrul comercial din Calea Aradului 62 da startul unei noi campanii - „Mai mult Shopping - menite sa recompenseze clienții fideli.

- Centrul comercial ERA Park Oradea, din Calea Aradului nr. 62, iși redeschide, incepand cu 15 iunie, porțile, cu noi masuri stricte, menite sa-și pastreze in siguranța clienții, angajații și partenerii.

- Elevii isi pot exprima liber, intr-o forma de comunicare artistica, opiniile si atitudinile lor in legatura cu consumul de droguri, in cadrul editiei a XVII–a a concursului „Mesajul meu antidrog”, cu tema „Mesajul meu antidrog”, desfasurata, la nivel local, de catre Agentia Nationala Antidrog (A.N.A.),…

- Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr. 2 Band au identificat doi tineri, banuiti de comiterea unei infractiuni de talharie. Cei in cauza au fost retinuti pentru 24 de ore, fiind introdusi in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul I.P.J. Mures. In fapt, din cercetarile efectuate…

- Polițiștii clujeni au depistat, in cursul zilei de miercuri, un conducator auto care s-a urcat la volanul unui autoturism, deși avea permisul suspendat.”Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Cluj efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducerea unui…

Un restaurant din centrul municipiului Cluj-Napoca a fost deschis si a primit clienti, iar politistii au intocmit, joi, un dosar penal in cauza.