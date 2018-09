O vara "fierbinte" in imobiliare: nici un sector din Capitala nu avea mai putin de 30 proiecte de locuinte la vanzare. In imprejurimi, Rosu, Chiajna si Bragadiru ridica miza cu cate 4.000 de apartamente

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unor martori, un grup de evrei si un grup de arabi, toti cetateni israelieni, s-au incaierat in apropiere de piscina hotelului Radisson Blu, dupa un concert al cantaretilor israelieni Lior Narkis si Dudu Aharon, informeaza site-ul Ynet. O inregistrare video a altercatiei si difuzata…

- Nu i-a placut deloc ”peisajul”, cu mai multe aroganțe pe care le-a considerat, probabil, prea mici, așa ca a rabufnit! Și a facut-o in stil mare, in LOFT, la Mamaia. (Reduceri mari la jocuri PC) Un ”baiat fin” din București s-a incordat in toiul petrecerii, iar comanda lui le-a batut pe toate cele de…

- Evoluția pieței rezidențiale in primele șase luni ale anului indica o incetinire a ritmului de creștere a prețurilor, arata o analiza Imobiliare.ro. Astfel, după o scădere de 1,2% în luna iunie, prețul mediu solicitat se situează la o valoare de 1.200 de euro pe metru pătrat…

- Tichetele pentru turneul de tenis BRD Bucharest Open 2018, ce se va desfașura in perioada 14-22 iulie 2018, la Arenele BNR din Capitala, au fost puse in vanzare și pot fi achiziționate online, pe www.bilete.ro. Prețurile sunt cuprinse intre 20 și 75 de lei, in funcție de ziua de desfașurare a competiției.…

- Noi proteste au fost anuntate sambata, pe Facebook. La ora 17.50, in Piata Victoriei din Capitala erau putin peste 20 de persoane. Manifestarea vine ca urmare a deciziei luate de presedintele PSD Liviu Dragnea, condamnat in prima instanta la trei ani de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz…

- Politistii au organizat, luni, patru perchezitii la o grupare infractionala care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu suma de 550.000 euro prin neplata taxelor si impozitelor, actiunea desfasurandu-se in Capitala si in judetele Ilfov si Teleorman.

- Putin peste 100.000 de membri si simpatizanti PSD au luat parte la mitingul din Capitala, ieri seara. Conform Bugetul.ro, suma cheltuita pentru organizarea mitingului este una imensa.Surse din PSD sustin ca nu mai putin de un milion de euro a fost pus la bataie pentru organizarea mitingului.…

- Apartamentele se scumpesc pe zi ce trece, arata o analiza a Imobiliare.ro. Astfel, doar de la finele lunii aprilie si pana astazi pretul mediu al metrului patrat construit a crescut cu nu mai putin de 1,5%, ajungand la 1.215 euro. Tendinta de crestere a preturilor a fost resimtita in toate…