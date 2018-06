O vacanta reusita in Insula Lefkada, la vila Sunny Garden (P)

Stiri pe aceeasi tema

- Cu o lungime de 260 km de litoral, Insula Limnos are aproape 100 de plaje, dintre care si cateva bine organizate unde te poti rasfata cu bauturi reci si sezlonguri, dar si plaje salbatice unde poti sa te bucuri in liniste de natura.Linistea de pe insula s-ar putea sa va ia prin surprindere,…

- Este sezonul vacanțelor, iar familia actorului Matthew McConaughey (48) a bifat una in Mykonos, Grecia. Paparazzi i-au surprins la bordul unui iaht luxos, cei doi parinți fiind insoțiți de cei trei micuți ai lor: Levi, Vida și Livingston. In vacanța in Mykonos Pe seara, au poposit in restaurantele grecești…

- Asociația pentru Solidaritate și Empatie ”Delia Gradinaru” și instructorii de zumba din Cluj-Napoca au dansat în Piața Unirii, sâmbata, de la ora 10.00, alaturi de clujeni, într-o noua acțiune caritabila. Evenimentul de sâmbata dimineața…

- Un concediu in Antalya poate indeplini dorintele celui mai pretentios turist, fie ca acesta doreste sa se relaxeze la plaja sau la piscina, sa se plimbe, sa viziteze locuri incarcate de istorie sau sa se distreze.

- Aglomerație la intrarea in țara dinspre Bulgaria, dupa mini-vacanța de 1 mai. Ministerul Afacerilor Externe a lansat un avertisment, aratand ca peste 5.000 de autoturisme au ieșie din țara, pe la Vama din Ruse, și revin in Romania din mini-vacanta petrecuta in Bulgaria, Grecia sau Turcia. Astfel,…

- Turcia, Bulgaria si Grecia raman a fi destinatiile preferate ale turistilor moldoveni pentru vacanta de vara. Potrivit reprezentantilor agentiilor de turism, Grecia este una dintre cele mai solicitate tari, tocmai pentru ca preturile sunt accesibile.

- Din datele agentiei, care trimite anual in vacante peste 300.000 turisti romani, cele mai cautate destinatii externe de 1 Mai sunt Bulgaria, Grecia, Turcia si Spania. In ceea ce priveste pachetele exotice, cei mai multi romani au preferat in aceasta perioada Thailanda, Republica Dominicana, Maldive…

- Fiica lui Petre Roman a avut parte de prima plaja pe anul acesta, ocazionata de vacanta de Paste petrecuta in insulele grecesti. Oana Roman, impreuna cu sotul sau, Marius Elisei, fiica lor, Isabela, si cativa prieteni ne trasmit salutari din Insula Thassos, locul ales anul acesta pentru vacanta de Paste.…