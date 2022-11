Stiri pe aceeasi tema

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM a scazut și in octombrie, pentru a doua luna la rand. Prețul este la mai puțin de jumatate fața de acum doua luni și ajunge foarte aproape de nivelul de acum un an. In octombrie 2022, prețul mediu de inchidere al pieței pentru ziua urmatoare (PZU)…

- Naser Aliji, 28 de ani, s-a intors in Romania, de aceasta data cu soția și cu fetița, și apreciaza foarte mult prețurile din țara și caldura omului de rand. Fundașul face o comparație extinsa cu Țara Cantoanelor, acolo unde-i traiește familia. Naser Aliji, 28 de ani, este exemplul viu al migrației de…

- Universitatea „Constantin Brancuși” din Targu Jiu verniseaza joi, de la ora 10.00, expoziția de fotografie „Razboiul Rece”. Evenimentul se va desfașura la sediul Universitații din Complexul Debarcader. Expoziția „Razboiul Rece” este o invitație de a calatori in trecut, in realitatea conflictului, care,…

- Lotul de gimnastica „Olimpic Argeș Gym” al Centrului Cultural Pitești va participa la Turneul Internațional ,,IAȘI TROPHY”2022, in perioada 7-9 octombrie 2022. Lotul piteștean va fi compus din 10 gimnaste. La aceasta competiție internaționala participa cele mai bune gimnaste, la individual și ansamblu,…

- Peste 50 de nave de razboi NATO si-au unit fortele intr-unul dintre cele mai ample exercitii maritime europene ce simuleaza un razboi contra Rusiei lui Vladimir Putin. La exercitiul Dynamic Mariner 22, gazduit de Turcia participa puscasi marini din 12 state membre NATO. In total, 50 de nave de razboi…

- Ministrul mediului din Grermania, Steffi Lemke, a declarat razboi exporturilor ilegale de deșeuri catre Polonia, relateaza luni agentia DPA. Dupa o intalnire avuta cu omoloaga sa poloneza Anna Moskwa in orasul german Bad Saarow, politiciana ecologista germana a promis ca se va ocupa personal pentru…

- Refugiati ucraineni din zece tari europene, printre care si Romania, sunt invitati sa raspunda la un chestionar online, in cadrul unui sondaj lansat marti de Agentia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), care se va incheia in septembrie. Sondajul se desfasoara in Bulgaria, Cehia, Estonia,…