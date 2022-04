Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 2 O uzina militara ce produce vehicule blindate a fost vizata sambata dimineata de un bombardament al fortelor ruse in suburbiile capitalei Ucrainei, Kiev, a constatat un corespondent al agentiei France Presse. Un mare numar de militari si politisti erau prezenti la locul atacului, impiedicand…

- O uzina militara ce produce vehicule blindate a fost vizata sambata dimineata de un bombardament al fortelor ruse in suburbiile capitalei Ucrainei, Kiev, a constatat un corespondent al agentiei France Presse. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un depozit de petrol din apropierea orasului Dnipro, in estul Ucrainei, a fost bombardat si distrus de catre armata rusa in noaptea de marti si miercuri, fara sa provoace victime, au anuntat miercuri autoritatile locale, citate de AFP. ‘A fost o noapte dificila. Inamicul a atacat pe cale aeriana si…

- Romania ar trebui sa trimita Ucrainei doar ajutoare umanitare și sa nu se implice militar in conflictul cu Rusia, au raspuns romanii intr-un sondaj de opinie realizat de CURS, la nivel național, in perioada 2-11 martie 2022. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Kremlinul anunta joi ca operatiunea militara impotriva Ucrainei va dura atat timp cat va fi necesar sa dureze, in functie de "rezultatele" si de "pertinenta" acesteia, si este de parere ca rusii ar sustine o astfel de ofensiva, relateaza AFP. Moscova are ca obiectiv sa impuna un "statut neutru" Ucrainei,…

- Anuntul a fost facut miercuri, 23 februarie, de ministrul federal al economiei si climei din Germania, Robert Habeck, care a subliniat ca tara sa inca depinde ernom de gazul rusesc pentru a-si asigura sursele de energie, informeaza Agerpres , care citeaza France Presse. „Da, (Germania) poate”, a raspuns…

- Decizia SUA de a transfera forțe suplimentare in Europa ar putea agrava situația cu privire la securitate și, pe termen lung, poate duce la o provocare militara din partea Kyivului. Aceasta opinie a fost exprimata intr-un interviu acordat TASS de directorul adjunct al Centrului pentru Studii Europene…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a asigurat duminica la postul NBC ca nu are ”nicio indoiala” asupra determinarii Germaniei in fata Rusiei, in contextul in care Berlinul si-a atras critici pentru refuzul de a livra arme Kievului si pentru pozitiile rezervate referitoare la sanctiunile impotriva…