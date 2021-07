Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii solicitati pentru alungarea ursilor Foto: Arhiva. Jandarmii si politistii din Harghita au intervenit de 12 ori la sfârsitul saptamânii pentru alungarea ursilor din localitatile Baile Tusnad, Borsec si Toplita. Vineri seara la 112 au fost patru apeluri referitoare…

- Jandarmii din Harghita au fost solicitati sa intervina de mai multe ori, la sfarșitul saptamanii trecute, pentru indepartarea unor ursi, animalele aflandu-se pe peronul garii, in bucataria unui hotel si in curtile oamenilor. Potrivit Jandarmeriei Harghita, au fost primite 12 apeluri prin 112, prin care…

- Jandarmii au intervenit in weekend in 12 cazuri pentru indepartarea unor urși care au ajuns in zone locuite din județul Harghita. Unul dintre animale a intrat in bucataria unui hotel, iar un altul pe peronul garii din Baile Tușnad. Potrivit Jandarmeriei Harghita, de vineri și pana luni au…

- Jandarmii si politistii harghiteni au intervenit de 12 ori, de vineri pana luni, pentru alungarea ursilor din zonele locuite, intr-unul din cazuri o ursoiaca cu pui intrand in bucataria unui hotel din Baile Tusnad. Biroul de Presa al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita a informat ca…

- Petrecere cu zeci de oameni inarmați cu furci, topoare, sabii și bate de baseball. S-a intamplat in București, iar cheful a fost organizat de un clan de interlopi. Imaginile au fost aduse in atenția publica de catre polițiștii din sindicatul Europol, pentru a trage un semnal in privința modificarii…

- Jandarmii si politistii harghiteni au fost solicitati, in minivacanta de Rusalii, de 18 ori pentru alungarea ursilor a caror prezenta a fost semnalata in Baile Tusnad, Miercurea Ciuc, Voslabeni, Sicasau si Izvoru Muresului, o ursoaica cu trei pui intrand inclusiv in

- Potrivit sursei citate, s-a transmis mesaj de avertizare RO-ALERT.La fața locului intervine un echipaj din acdrul Inspectoratului Județean al Jandarmeriei (IJJ) Harghita, dar și un echipaj SAJ Baile Tușnad, care asigura zona.

- Jandarmii harghiteni au intervenit de cinci ori, in ultimele 24 ore, pentru indepartarea unor ursi din orasele Toplita si Baile Tusnad, prezenta unui animal fiind semnalata chiar intr-un restaurant. Potrivit Biroului de Presa al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita, a fost vorba de…