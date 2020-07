Stiri pe aceeasi tema

- Patru urși au fost vazuți, luni, in zona urbana din Baile Tușnad, din județul Harghita, populația fiind avertizata asupra pericolului prin mesaj Ro-Alert.Potrivit ISU Harghita, a fost transmis un mesaj Ro-Alert pentru avertizarea populației din Baile Tușnad cu privire la prezența a patru urși…

- Un urs a fost vazut in apropierea unei pensiuni din Baile Tușnad, județul Harghita, populația fiind avertizata prin mesaj Ro-Alert.Potrivit ISU Harghita, a fost semnalata prezența unui urs, in Baile Tușnad, zona Pensiunii „Olt”. Populația a fost avertizata prin mesaj Ro-Alert, iar zona…

- COD ROSU, valabil incepand cu 18 iunie, ora 8.40 pana la ora 14 Citeste si: Avertizare Meteo. COD GALBEN si PORTOCALIU de instabilitate atmosferica accentuata si cantitati de apa insemnate Ca urmare a precipitațiilor inregistrate in ultimele ore, a celor prognozate si propagarii, se…

- Jandarmii au intervenit in noaptea de miercuri spre joi in Baile Tușnad, județul Harghita, dupa ce oamenii din oraș au anunțat ca au vazut o ursoaica și doi pui pe o alee, apoi un alt urs in zona Garii, potrivit Mediafax.Primul apel la 112 a anunțat ca o ursoaica cu doi pui au fost vazuți…

- Turiștii și localinicii din Miercurea Ciuc au fost avertizați, vineri seara, prin mesaj Ro-Alert privind prezența unui urs in oraș, in Dealul Șumuleu, langa partia de schi.Potrivit ISU Harghita, a fost semnalata prezența unui urs, in Miercurea Ciuc, Dealul Șumuleu, zona partiei de schi, scrie…

- Un incendiu a izbucnit marți dupa-amiaza la un depozit de textile și mase plastice din Iași. Flacarile s-au extins și la acoperișul unei case invecinate. Populația din zona a fost avertizata cu privire la degajarile mari de fum printr-un mesaj Ro-Alert.

- Cetațenii din Campia Turzii, județul Cluj, au fost sesizați prin mesaj Ro-Alert, in timpul nopții de duminica spre luni, privind prezența unui urs pe o strada din oraș.Potrivit ISU Cluj, ursul a fost zarit pe strada Laminoriștilor, din Campia Turzii, fiind transmis un mesaj de avertizare Ro-Alert.…

- Autoritatile din Harghita au emis, sambata dimineața, un mesaj Ro-Alert, prin care populatia a fost avertizata despre prezenta unor ursi in statiunea Baile Tusnad.Potrivit reprezentantilor ISU Harghita, ursii au fost vazuti in statiunea Baile Tusnad, pe strada Oltului. Imediat dupa…