Stiri pe aceeasi tema

- LUPTA CU TAURUL… La ieșire din Barlad spre Perieni la o cireada, un barbat de 48 ani a fost agresat de un taur. Cireada este a barbatului, iar taurul s-a infuriat și a inceput sa agreseze pe proprietar. Acesta a fost luat prin surprindere și nu a putut sa se apere, fiind și singur la […] Articolul…

- O ursoaica si doi pui si-au facut aparitia, pe 17 iunie, pe strazile din Slanic Moldova, incidentul fiind sesizat la 112. La fața locului s-a deplasat un echipaj de jandarmi pentru a indeparta animalele din oraș.

- EȘEC… Lovitura grea pentru fostul episcop al Hușilor, Cornel Onila, in lupta sa indarjita pentru eliminarea din spațiul public a fotografiilor și videoclipurilor compromițatoare, care, la un moment dat, au facut obiectul șantajarii sale. Curtea de Apel București i-a respins acestuia demersul care, de…

- 15 copii din municipiul Vaslui s-au bucurat, in avans de Ziua Internaționala a Copilului, de experiența unei sesiuni foto intr-un studio profesionist. Aceștia au invațat cum sa faca fotografii cu telefonul mobil, s-au jucat și s-au indulcit cu prajituri. Inițiativa aparține fotografului Octavian Badiu…

- SCHIMBARE DE GENERATII…. La finalul saptamanii trecute a avut loc la Targu Mures Campionatul National pentru Juniori 2 si 3 la Taekwon-do ITF, competitie organizata de catre Federatia Romana de Taekwon-do ITF si la care a participat si Asociatia Clubul Sportiv Kwon Barlad. „Clubul noatru a participat…

- „Maneliada”, evenimentul organizat la „The Secret”, clubul de vara al afaceristului Adrian Acostoaiei, consilier județean PMP, starnește un val de nemulțumiri in randul clienților. Aceștia susțin ca numarul de participanți permis in locație a fost depașit, dar și ca erau mulți minori. Mai mult, au platit…

- DE NECREZUT!… Un grup de 11 romani, intre care se afla și un barladean, pe numele sau Constantin Rotaru, au fost arestați de poliția din Los Angeles – SUA, dupa ce au fost prinși cu fraude bancare. Practic, indivizii clonau carduri de beneficii și sustrageau veniturile celor mai amarati dintre americanii…

- MUMA ȘI CIUMA… Caz incredibil in municipiul Vaslui. Un barbat nevazator iși conduce zilnic mașina, deși in mod normal nu ar putea sa faca acest lucru. Potrivit certificatului de handicap pe care il are, Viorel Bagu ar trebui sa se deplaseze cu ajutorul unui insoțitor, insa el se plimba singur prin oraș.…