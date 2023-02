Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii din Mures avertizeaza ca o ursoaica cu doi pui se afla in zona Platoul Cornesti, iar animalele au patruns de mai multe ori in Gradina Zoologica Targu Mures. Autoritatile cer evitarea unei piste de alergare seara sau noaptea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Salvamontistii au primit, in ultimele 24 de ore, 77 de apeluri de urgenta, fiind salvate 75 de persoane. 30 dintre acestea au fostb ranite, fiind rpedate echipajelor medicale, iar doua au murit, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Animalele salbatice au escaladat gardul și au cotrobait in containerul aflat in incinta Curții de deservire al gradinii, transmite instituția intr-un comunicat. Urșii nu au cauzat pagube, iar vizita lor a fost surprinsa și de camera de supraveghere instalata in apropiere. Dupa aproximativ 2 ore, animalele…

- Pe cale de a implini un secol de existența, Turcia, construita pe baza secularismului lui Mustafa Kemal Ataturk, se confrunta cu unul dintre cele mai dramatice momente din istoria acestei republici care a succedat Imperiului Otoman. Nu numai din cauza cutremurului care a distrus orașe și care a ucis…

- Un leopard a patruns miercuri in incinta unui tribunal din orasul indian Ghaziabad (nord), unde a ranit sase persoane, informeaza Indiatoday.in. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Administratia Gradinii Zoologice si a Platoului Cornesti din Targu Mures a anuntat, luni, ca Gradina Zoologica din Targu Mures a fost "vizitata" de un urs de marime mijlocie, cel mai probabil in cautare de hrana si a recomandat populatiei prudenta in timpul drumetiilor in padurile din imprejurimi.…

- Americanca Ana Belen Montes, arestata in 2001 si condamnata in anul urmator la 25 de ani de inchisoare pentru spionaj in folosul guvernului cubanez, va iesi duminica din inchisoare, potrivit unui document al agentiei americane a penitenciarelor, noteaza AFP. In prezent in varsta de 65 de ani, aceasta…

- Un tanar practicant de motocross a fost grav ranit luni, in zona Piatra Craivei, dupa ce s-a rasturnat cu motocicleta de teren, acesta fiind evacuat din zona greu accesibila de catre salvamontisti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…