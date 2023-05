Stiri pe aceeasi tema

- Animalul, cel de-al doilea pui al familiei de urși care cobora frecvent la Gradina Zoologica, a fost prins de autoritațile din Targu Mureș și urmeaza sa fie relocați. Celalalt pui și ursoaica au fost capturați cu doua saptamani in urma.Anunțul a fost facut de Primaria Targu Mureș, vineri, pe pagina…

- Sistemele de sanatate si pensii sunt precare, subfinantate si marcate de inechitate, iar o eventuala reducere a contributiilor sociale nu va face decat sa le precarizeze si mai mult, sustine Cartel Alfa. „O scadere a contributiilor sociale ar fi cuiul din cosciugul serviciilor publice. CNS Cartel Alfa…

- Comisarul-sef Cristi Gheorghe a vorbit despre clanurile din Romania si diferenta fata de cele din Italia. "Gruparile infractionale, sa zicem organizate, noi le clasificam ca grupari structurate. Sunt gruparile de o mai mica anvergura care, teoretic, in acceptiunea legii, se constituie spontan sau doar…

- Jucatorul ACS Kids Tampa Brașov, Catatlin Stoica, este din nou prezent la lotul național U18 (2005) al Romaniei. Catalin, titular mai mereu in echipa de Liga a 3-a a clubului antrenata de Vasile Tatarciuc și Ciprian Anghel, a plecat pe 19 martie cu echipa naționala U18 intr-un stagiu de pregatire in…

- Mihaela Geoana e in centrul atenției dupa ce ieri seara, 18 martie, la un restaurant din București, aceasta și-a serbat ziua de naștere. Soția lui Mircea Geoana a avut alaturi familia, dar și cei mai apropiați prieteni. A implinit 60 de ani pe 26 februarie, dar abia aseara și-a sarbatorit ziua de naștere!…

- Deținuții romani din Italia ar putea fi transferați in Romania: „Nu mai trebuie sa impovareze buzunarele contribuabililor italieni” Deținuții romani din Italia ar putea fi transferați in Romania: „Nu mai trebuie sa impovareze buzunarele contribuabililor italieni” Deținuții romani și albanezi ar putea…

- Ordonanța ce impune schimbarea meniurilor unitaților de alimentație publica este o lege populista, nociva pentru mediul economic și populație. Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), condusa de Horia Georgescu, puternic susținut de Guvernul Ciuca, vrea ca și cea mai amarata carciuma…

- Adelina Budai-Ungureanu, voleibalista de 22 de ani de la Union Volley Pinerolo, susține ca s-a adaptat in Italia, țara unde activeaza din 2019. A mai bifat doua cluburi in Peninsula, Cuneo Granda Volley și Busto Arsizio. „Este foarte bine in Italia. Ma simt parte din cultura asta. M-am acomodat foarte…