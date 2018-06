Stiri pe aceeasi tema

Jurnalistul Corneliu Ionel Ciubotaru a murit la varsta de 66 de ani. Acesta a fost realizator la Radio Romania. Omul de media Corneliu Ionel Ciubotaru s-a stins din viața pe 24 iunie, in urma unei scurte suferinte, scrie agentia de presa RADOR. S–a nascut la 10 februarie…

Un tanar de 24 de ani a murit dupa ce a intrat cu mașina intr-un indicator care marcheaza ieșirea din municipiul Suceava. Ironic este ca pe acest indicator scria "Drum bun". Duminica dimineața, șoferul – Bogdan R., de 24 de ani, a pierdut controlul asupra volanului dupa…

Fostul campion de tenis de masa a fost rapus de o boala foarte grava cu care s-a luptat in ultima perioada. Revisz Romulus s-a stins din viata la varsta de 47 de ani.(CITEȘTE ȘI: CANCAN.RO TRANSMITE LIVE TEXT SUPER-FINALA DE LA ROLAND GARROS! HALEP A PIERDUT PRIMUL SET!)…

Capitanul echipei de fotbal Mansfield Town a murit. El avea 18 ani, iar vestea trista a fost confirmata de oficialii clubului la care juca. Moartea fotbalistului este cu atat mai dureroasa, cu cat acesta nu suferea de nicio boala. Ryan Evans, capitanul echipei Mansfield…

Momente de groaza ! O fata de 17 ani a murit, dupa ce a fost injunghiata in gat de iubit.foto O fata in varsta de 17 ani a fost injunghiata in gat, de catre concubin, informeaza aradon.ro. Deși medicii au incercat sa o salveze, nu au mai putut face nimic, iar victima a murit. Incidentul a avut loc …

Actrița australiana Cornelia Frances a murit, marți dimineața (29 mai), la varsta de 77 de ani. Actrița a fost diagnosticata cu cancer la vezica in anul 2017, iar boala s-a raspandit rapid. Frances este cunoscuta mai ales pentru rolurile din „Sons and Daughters", „Home and Away", Prisoner: Cell Block…

Ghinion de proporții pentru doi jurnaliști ai unui post de televiziune din statul american Carolina de Nord au murit luni (28 mai), dupa ce un copac a cazut peste autovehiculul lor, in timp ce realizau o documentare despre efectele unei furtuni puternice in comitatul Polk.