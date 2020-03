O urgență pentru situația lor Daca te uiți pe Decretul care a instaurat starea de urgența nu o sa vezi nimic concret. Sau aproape nimic. O mulțime de generalitați dar, atent strecurate prin textul stufos, se gasesc niște paragrafe foarte interesante. De exemplu, este unul care da liber inlocuirii fara probleme a șefilor de instituții din Sanatate. Directorii pot fi […] Articolul O urgența pentru situația lor apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 28 februarie a.c., incepand cu ora 13.00, la Centrul de Afaceri și Expoziții „Mircea Cancicov” Bacau, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Mr. CONSTANTIN ENE” al Judetului Bacau (I.S.U.J. Bacau) va desfasura un simpozion cu ocazia „Zilei Protectiei Civile din Romania”. Reprezentantii mass-media…

- Prefectul Liviu Miroseanu a convocat in aceasta dimineata o noua sedinta a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta unde s-a reluat problematica referitoare la masurile de preventie impotriva infectarii populatiei cu coronavirus. In urma analizelor s-a stabilit ca pasagerii din Italia care aterizeaza…

- In ultimele 24 de ore pompierii militari bacauani au acționat pentru gestionarea unui numar de 22 situații de urgența, din care doua incendii, trei misiuni asistența persoana, doua misiuni in sprijinul comunitații și 15 misiuni de acordare prim ajutor. Una dintre situațiile relevante a avut loc in data…

- In ultimele trei zile, respectiv in perioada 17-19 ianuarie a.c., Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacau a derulat 58 de intervenții, 42 dintre situațiile inregistrate la nivel județean fiind pentru acordarea asistenței medicale de urgența. Astfel, in baza solicitarilor…

- Noul an a venit cu vești bune și la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara (OCPI): extrasul de plan cadastral poate fi obtinut online, de catre notari sau persoanele interesate, fara plata unui tarif de urgenta, a anuntat Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), printr-un…

- 25 de intervenții in situații de urgența au fost desfașurate de pompierii militari, in ultimele 24 de ore, la nivel județean. Majoritatea dintre acestea au constat in acordarea asistenței medicale de urgența, echipajele de pompieri – paramedici acționand pentru acordarea de prim ajutor unui numar de…

- In ultimele 3 zile, respectiv in perioada 10-12 ianuarie a.c., Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacau a derulat 57 de intervenții, 45 dintre situațiile inregistrate la nivel județean fiind pentru acordarea asistenței medicale de urgența. Astfel, in baza solicitarilor…

- In ultimele 24 ore, pompierii militari au fost solicitați sa intervina la 27 de intervenții in situații de urgența la nivel judetean. Majoritatea dintre acestea au constat in acordarea asistenței medicale de urgența (15 misiuni). In afara acestor situații, echipajele de salvatorii au acționat pentru…