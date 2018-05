Stiri pe aceeasi tema

- S-a circulat cu dificultate pe magistrala 2 a metroului din București, dupa ce medicii au intervenit la o urgența medicala in stația Aurel Vlaicu. Alerta s-a dat joi dimineața, dupa ce unui calator i s-a facut rau la metrou. „Informam publicul ca astazi, 24.05.2018, la ora 08:50, in trenul de metrou…

- Traficul pe DN 6 (E70) Bucuresti - Alexandria s-a reluat in conditii normale, dupa ce joi dimineata a fost blocat in urma unui grav accident dintre un microbuz si o masina, soldat cu decesul unei persoane si ranirea altor noua, informeaza Centrul Infotrafic al Politiei. "Centrul Infotrafic din Inspectoratul…

- ORA DE VARA. CFR Calatori subliniaza ca trecerea la ora de vara nu modifica mersul trenurilor in vigoare, circulatia urmand a se efectua conform orarului prevazut in mersul trenurilor. "Trenurile de calatori vor circula dupa ora actuala (de iarna) pana in noaptea de 24/25 martie a.c. la ora 03.00,…

- Trenurile de metrou vor circula, incepand cu 1 mai 2018, intre stațiile Gara de Nord și Straulești, la un interval de maximum 8 minute, fața de intervalul actual de 12 minute, anunța Metrorex. Astfel, in perioada 1 martie – 30 aprilie a.c., se vor desfașura ultimele lucrari pentru montarea echipamentelor…

- Trenurile circula in conditii normale pe Magistrala 300 Bucuresti - Brasov, dupa ce circulația a fost intrerupta in urma accidentului de miercuri, cand o pasarela lunga de 15 metri și lata de 3 metri s-a prabușit pe liniile de cale ferata, la Ploiești Vest.