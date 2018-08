O universitate romaneasca ofera studentilor BURSE suplimentare de 2000 de lei Universitatea "Transilvania" va oferi 18 astfel de burse, cate una pentru fiecare domeniu de doctorat. Cei care vor sustine examenul de admitere pentru doctorat vor putea intra in competitie si pentru obtinerea acestei burse, care se mentine pe tot parcursul stagiului de doctorat (3 ani, respectiv patru ani pentru medicina). Ierarhizarea candidatilor se face pe domenii de doctorat, pe baza urmatoarelor criterii: media anilor de studii de licenta-pondere 40%, media anilor de studii de masterat-pondere 20%, media obtinuta la examenul de specialitate pentru admiterea la ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

