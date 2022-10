O universitate ieșeană estimează că va cheltui peste 10 milioane euro pentru energie electrică și gaze naturale Universitatea pentru Științele Vieții (USV) a lansat o licitație pentru identificarea unor furnizori de energie electrica și gaze naturale, valoarea totala a celor doua contracte fiind de peste 46 milioane lei, fara TVA. Intenția USV este de a semna un acord-cadru pe o durata de 24 de luni, perioada in care, ulterior, va incheia contracte subsecvente. In cazul energiei electrice, valoarea maxima a contractului ajunge la aproape 18 milioane lei, iar in cazul gazelor naturale de 28 milioane lei. In cadrul contractelor, USV a inclus 20 de puncte de consum (energie electrica) și, respectiv, 8 puncte (gaze… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

