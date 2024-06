O universitate din R. Moldova, printre cele mai bune din lume

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila” din București a primit o noua recunoaștere internaționala, fiind clasata pe primul loc in prestigiosul top Round University Ranking (RUR) World University Rankings, intre unitațile de invațamant superior din Romania.Topul Round University Ranking…

- Fostul ministru al Educației, Corneliu Popovici, a comentat decizia Universitații de Stat din Moldova (USM) de a amina temporar negocierile privind fuziunea cu Universitatea Tehnica a Moldovei (UTM). Potrivit unui comunicat al instituției, decizia vine in contextul in care Guvernul nu a clarificat inca…

- Universitatea de Stat din Moldova (USM) a anunțat aminarea temporara a negocierilor privind fuziunea cu Universitatea Tehnica a Moldovei (UTM), decizie motivata de neclaritațile legate de finanțarea adecvata a viitoarei entitați universitare, transmite Noi.md Conducerea și Senatul USM au subliniat necesitatea…

- Universitatea de Stat din Moldova a anuțat despre amanarea temporara a negocierilor privind fuziunea cu Universitatea Tehnica a Moldovei, pana in momentul in care poziția Guvernului, privind finanțarea adecvata a viitoarei instituții, va fi clara și cu garanții ferme in acest sens.

- In clasamentul World University Rankings 2021, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (UTCN) iși menține pozițiile caștigate anterior intre cele peste 1500 de universitați clasificate din intreaga lume.

- Universitatea de Stat din Moldova (USM) și Universitatea Tehnica a Moldovei (UTM) ar putea fuziona. Subiectul a fost discutat la ședința Consiliului Rectorilor. Prezent la eveniment, Premierul Dorin Recean a afirmat ca o astfel de consolidare transforma imaginea sectorului universitar. Inițiativa de…

- Muzeul de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal National „Moldova” Iasi, in parteneriat cu Muzeul de Istorie Naționala și Arheologie Constanța, organizeaza la Palatul Culturii din Iași, in perioada 20 martie – 12 mai 2024, expoziția „Lulele, imamele și tabachere. De la Kustenge la Iasbazar”.…

- Vremea ploioasa din timpul saptamanii este din cauza unei zone de presiune scazuta care va continua sa afecteze Romania și in zonele urmatoare, chiar daca nu cu o intensitate atat de mare. Prezența unui nucleu de aer rece in altitudine va menține, de asemenea, un grad de instabilitate atmosferica, scrie…