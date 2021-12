Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Biden a recomandat vineri ca Google, divizie a grupului Alphabet, si Meta, compania mama a Facebook, sa obtina permisiunea de a folosi un sistem de cablu submarin pentru a gestiona traficul de internet in crestere cu Asia, transmite Reuters. Administratia a indemnat Comisia Federala…

- Incendiul de la parterul cladirii din Hong Kong a fost semnalat miercuri in jurul pranzului. Focul a izbucnit intr-o camera de serviciu, ceea ce a dus la aprinderea schelelor de bambus, cladirea aflandu-se in renovare, relateaza Reuters și The Guardian . Din cauza lucrarilor, magazinele din World Trade…

- Orasul israelian Tel Aviv este cel mai scump din lume, ca urmare a întaririi monedei locale shekel si accelerarii inflatiei, conform unui clasament publicat miercuri de revista The Economist, relateaza Reuters. Potrivit The Economist Intelligence Unit (EIU), care elaboreaza rapoarte…

- Un incendiu de proportii a izbucnit sâmbata în apropierea Operei Garnier, din centrul Parisului, transmit agențiile Reuters și Agerpres.Nori mari de fum au iesit dintr-o cladire aflata pe Boulevard des Capucines, în apropierea Place de L'Opera.„Pompierii intervin,…

- Consilierii economici ai presedintelui american Joe Biden i-au aparat politicile duminica, pe fondul accelerarii inflatiei, despre care au spus ca este o problema globala legata de pandemia de Covid-19, nu un rezultat al programelor administratiei, transmite Reuters, conform news.ro. Preturile…

- Franta nu glumeste si trece la primele masuri de retorsiune la adresa pescarilor britanici. O ambarcatiune de pescuit britanica ce opera in apropierea portului francez Le Havre a fost preluata de catre autoritatile franceze, a anuntat joi, pe Twitter, ministrul francez pentru afaceri maritime Annick…

- Un muzeu din Germania i-a adus un omagiu unic, dar foarte ciudat, Angelei Merkel, care va pleca, dupa 16 ani, din funcția de cancelar al Germaniei. In curtea cladirii a fost pusa o statuie aurie cu șefa guvernului calare pe un cal.

- Directorul Agentiei Centrale de Informatii americane (CIA), William Burns, a anuntat joi ca înfiinteaza o unitate speciala care vizeaza sporirea atentiei asupra Chinei, într-o perioada de relatii tensionate între cele mai mari doua economii ale lumii, informeaza Reuters și Agerpres.Potrivit…