- O unitate mobila ATI cu 12 paturi va fi instalata la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Pitesti, in conditiile in care in Arges nu mai sunt locuri libere la terapie intensiva, scrie Agerpres.

- Prefectul județului Argeș, Emanuel Soare, a participat azi la un control de amploare, care a vizat operatorii de transport și spațiile comerciale din Pitești. Acțiunea vine in condițiile in care 12 localitați din Argeș sunt monitorizate foarte atent, pana luni, cand va avea loc o noua ședința a Comitetului…

- O unitate de terapie mobila cu 12 paturi intra in dotarea ISU Timiș incepand de joi. Aceasta are toate echipamentele necesare unei secții ATI și va fi pusa la dispoziția unitaților medicale din județ, in funcție de necesitate, anunța MEDIAFAX.Potrivit ISU Timiș, unitatea de terapie intensiva…

- Autoritatile din Arges iau in calcul extinderea Sectiei de Terapie Intensiva de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Pitesti, in contextul inmultirii cazurilor confirmate de COVID-19.Potrivit unui comunicat al Consiliului Judetean (CJ) Arges, subiectul a fost abordat in cadrul unei intalniri…