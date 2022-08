Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a murit miercuri, dupa ce o umbrela de plaja luata de vant i s-a infipt in piept. Incidentul a avut loc pe o plaja din Garden City, Carolina de Sud, scrie Digi24. Tragedia a avut loc miercuri, in jurul orei 12.40, in timp ce Tammy Perreault se relaxa pe o plaja din Carolina de Sud, a anunțat…

- Artista care a creat un afiș care incurajeaza femeile sa fie mandre de corpul lor, indiferent cum arata, și-a cerut scuze pentru ca nu a cerut permisiunea modelelor care apar in imagine. Afișul a fost facut pentru Ministerul Egalitații din Spania, pentru a indemna femeile ingrijorate de cum arata corpul…

- Cum trebuie sa poziționezi umbrela ca sa nu o vantul pe plaja. Trucul genial care te scapa definitiv de aceasta problema. Cu siguranța, ai intampinat și tu aceasta situație, atunci cand ai mers la plaja și poate ca uneori chiar ai renunțat sa te dai batut. Insa poți apela la un truc genial prin care…

- O femeie a fost mușcata de un mistreț in timp ce se afla pe o plaja din Genova, oraș din nordul Italiei. Rossana Padoan Falcone, in varsta de 57 de ani, a povestit ca tocmai terminase de mancat o pizza atunci cand animalul a aparut langa ea. „Am crezut ca este atras de pizza și ca va incerca sa deschida…

- Un operator privat din zona Mamaia Nord-Navodari cere bani și pentru zona destinata cearșafurilor, nu doar pentru inchirierea șezlongurilor, scrie G4Media . Turiștii care vor sa faca plaja pe propriul cearșaf trebuie sa plateasca mai mult decat cei care stau pe șezlong. Aparent, zona este destinata…

