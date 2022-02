Stiri pe aceeasi tema

- Este asteptat un nou val de refugiați Refugiati din Ucraina, la punctul de trecere a frontierei romano-ucrainene din Isaccea. Foto: Agerpres Un nou val de refugiați este așteptat astazi prin toate vamile de la granița cu Ucraina sau Republica Moldova. Vama Siret este deja blocata de fluxul…

- O femeie in varsta de 35 de ani din Bucuresti, confirmata cu COVID, s-a ales cu dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor, dupa ce nu a respectat izolarea si a calatorit in strainatate, fiind prinsa la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, la revenirea in tara, informeaza News.ro . Femeia…

- Cantitatea de sapte tone de deseuri electrice din Bulgaria pentru o societate comerciala din Germania a fost oprita la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Giurgiu pentru ca transportatorul nu avea documente complete de transfer transfrontalier. "Politistii de frontiera giurgiuveni au efectuat,…

- O coloana de camioane lunga de cel putin cinci kilometri este formata, marti, pe autostrada A1 inainte de iesirea din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, iar timpul de asteptare pentru soferi ajunge la patru ore, in timp ce numarul arterelor de control nu

- Viata bate filmul in ceea ce privește ancheta declansata de politistii Directiei Generale Anticoruptie si de procurorii Parchetului Bihor in cazul gruparii de spagari din Punctul de Trecere a Frontierei din Bors, scrie ebihoreanul.ro. Un ofiter DGA care are atestat de sofer profesionist a…

- ​TIR-isti sub acoperire ● Povestea costumelor din filmul „Don’t Look Up” ● O istorie macabra, și mai puțin cunoscuta, din spatele distileriei Jameson ● Top cinci dezinformari virale în 2021 ● Pachetul ● Anul nebuniei ● Cât de mult „Matrix” este în Matrix…

- Poliția de Frontiera informeaza ca se atesta flux majorat de mijloace de transport in punctul de trecere a frontierei Leușeni. Astfel, la aceasta ora, sunt funcționale cinci piste la intrarea in Republica Moldova și a fost suplimentat numarul de angajați ai Poliției de Frontiera.

- Conform aplicatiei online de monitorizare a traficului la frontiere, la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, cel mai tranzitat din vestul tarii, se astepata in coloana cel putin 220 de minute pentru a se intra in Romania. Sunt deschise doar doua artere pentru traficul greu, pentru ca sunt…