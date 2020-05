Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii clujeni au depistat, luni seara, un conducator auto de 72 de ani care s-a rasturnat cu mașina in șanțul de pe marginea drumului.”La data de 18 mai a.c., in jurul orei 21.30, politistii Secției 3 Poliție Rurala Baciu au identificat un autoturism care se afla in santul de colectare a apelor…

- O angajata si un client a unui supermarket din Timisoara au gasit un plic cu 30.000 de euro, care bloca rotile unui carucior de cumparaturi. Plicul a fost predat Politiei, iar proprietarul este cautat de politisti.Angajata supermarketului a observat ca roata unui carucior de cumparaturi folosit de un…

- O fata, de 11 ani, a fost lovita in urma cu puțin timp de o mașina, pe DN 66, in localitatea Olari, comuna gorjeana Plopșoru. Conform Inspectoratului de Poliție al Județului Gorj, minora era nesupravegheata și s-ar fi angajat in traversarea drumului, cu bicicleta, prin loc nepermis și fara sa se asigure.…

- O femeie de aproximativ 50 de ani și-a pierdut viața, marți, in localitatea Ilva Mare, dupa ce a fost lovita de o mașina. Echipaje SMURD de terapie intensiva mobila și de prim ajutor au intervenit, marți, in localitatea Ilva Mare unde un pieton a fost accidentat de o mașina. Echipajul de prim ajutor…

- Paramedicii se lupta in aceste momente sa salveze viața unei femei. Aceasta a fost lovita din plin de o mașina. Accidentul a avut loc in Ilva Mare. UPDATE: Femeia a decedat Un Echipaj de Prim Ajutor și unul de Terapie Intensiva Mobila din cadrul SMURD au fost solicitate de urgența in Ilva Mare. O femeie…

- Polițiștii de la Sectia 6 Politie Rurala Floresti au depistat in dimineața zilei de duminica, 5 aprilie, in jurul orei 4.45, un conducator auto de 32 ani, din comuna Bontida, in timp ce se deplasa pe strada Tineretului, din localitatea Floresti, desi se afla sub influenta bauturilor alcoolice. Politistii…

- Mihai Chirica, primarul Iașului, a fost implicat intr-un accident rutier sambata noaptea. Primarul a scapat ca prin minune fara sa fie ranit grav, insa lucrurile ar fi putut sta altfel. Trei persoane au ajuns la spital dupa impact. Polițiștii au deschis un dosar penal și fac verificari pentru a stabili…

- Un tanar de 23 de ani a ajuns la spital, sambata dimineața, dupa ce mașina pe care o conducea a fost lovita de un autoturism condus de un barbat de 59 de ani, care a ieșit de pe platforma Incontro fara sa se asigure. In urma impactului, mașina tanarului a fost proiectata pe contrasens, unde a mai fost…