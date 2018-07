Stiri pe aceeasi tema

- Salvamoniștii din Sibiu au intervenit, miercuri, pentru a salva o turista cazuta intr-o prapastie din Munții Fagaraș. Femeia din Polonia s-a accidentat, dupa ce s-a prabușit intr-o rapa de aproape 100 de metri. In zona a fost trimis și un elicopter SMURD. Intervenția este una dificila deoarece pe munte…

- O turista din Polonia a fost accidentata, miercuri, in Varful Șerbota, din Masivul Fagaraș, dupa ce a cazut intr-o rapa la o distanța de aproximativ 100 de metri. Salvamontiștii intervin pentru recuperarea femeii și a fost alertat și elicopterul SMURD, informeaza mediafax. Potrivit șefului…

- Salvamontistii din Gorj intervin, vineri, pentru salvarea unui tanar ranit grav, in urma unui accident in masivul Vulcan, dupa ce masina pe care o conducea s-a rasturnat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Salvamontistii din Busteni participa, duminica dupa-amiaza, la o ampla operatiune de salvare a unei turiste care a cazut intr-o prapastie din muntii Bucegi. Tanara este ranita, iar salvatorii montani au solicitat si ajutorul unui elicopter SMURD

- O tanara a fost ranita in Munții Bucegi, dupa ce a cazut, duminica, in timp ce afla pe Valea Alba, un traseu inchis turiștilor din cauza zapezii. Salvamontiștii intervin pentru a-i acorda primul ajutor și a o transporta in stațiunea Bușteni. Salvatorii montani intervin duminica pentru a recupera o tanara…

- Salvamontistii din Busteni intervin miercuri dupa-amiaza in Valea Cerbului pentru salvarea unui turist ceh, in varsta de 38 de ani, care prezinta probleme medicale. "Doua echipe de salvamontisti au pornit pe vale, din bazele aflate in varful vaii si la baza muntelui, lor alaturandu-li-se si alti salvamontisti…

- Un exercițiu de pregatire al Detașamentului Alba Iulia a avut loc, joi seara, la Hotel Transilvania din Alba Iulia. Potrivit scenariului, o parte din hotel a fost cuprinsa de flacari, iar pompierii aveau de salvat o persoana. In mesajul fictiv transmis prin numarul de urgența 112 s-a semnalat ca o persoana…

- O turista din Polonia, ranita joi, in Masivul Fagaras, a fost coborata de pe munte in siguranta, in jurul orei 19.00, de elicopterul MAI, si transportata la Spitalul Municipal de Fagaras. Femeia in varsta de 22 de ani a suferit un traumatism de membru superior si unul cranio-cerebral, dar nu se afla…