- Caldura sufocanta ne poate pune viața in pericol. Ținand cont de faptul ca temperaturile ar urma sa creasca, iata cateva informații esențiale despre bolile cauzate de canicula la care trebuie sa fii cu bagare de seama.

- Numarul cazurilor de febra denga si al altor boli asociate tantarilor inregistreaza cresteri in Europa, schimbarile climatice creand conditii mai favorabile pentru raspandirea speciilor invazive, a avertizat marti Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor. „Europa constata deja ca schimbarile…

- Organizația Mondiala a Sanatații, OMS, a confirmat primul caz de deces din cauza virusului H5N2 al gripei aviare. Decesul anunțat miercuri de OMS a fost consemnat in Mexic. „Acesta este primul caz uman, confirmat in laborator, de infectare cu H5N2”, a precizat organizația mondiala intr-un buletin epidemiologic.…

- Primul caz din lume de deces al unui om din cauza gripei aviare de tip H5N2 a fost raportat in Mexic, a anunțat Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) miercuri, 5 iunie. „Acesta este primul caz uman de infecție, confirmat de laborator, cu virusul gripal A(H5N2)” , a subliniat OMS intr-un buletin epidemiologic.…

- Organizația Mondiala a Sanatații a lansat o noua alerta legata de febra denga care a provocat, de la inceputul anului, milioane de cazuri, majoritatea in America, dar și in sudul Europei. In primele patru luni ale acestui an, au fost raportate 7,6 milioane de cazuri de febra denga, in 90 de țari,…

- Patru romani au fost spitalizați cu febra tifoida intr-un spital din București, o boala care nu a fost intalnita de mulți ani in Romania ca transmitere autohtona. Managerul Spitalului de Boli Infecțioase și Tropicale „Victor Babeș”, Simin Aysel Florescu, a declarat vineri ca s-a inregistrat deja al…