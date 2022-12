O triplă epidemie amenință România! Zeci de mii de îmbolnăviri în ultima săptămână Tripla epidemie fara precedent umple spitalele din Romania. Sunt 100.000 de cazuri noi in numai 7 zile. Medicii sunt in alerta, pentru ca nu mai fac fața valului de pacienți. Doctorii vorbesc despre cel mai agresiv val de viroze la copii din ultimul deceniu, cu sectii de terapie intensiva deja pline. Numarul bolnavilor se dubleaza […] The post O tripla epidemie amenința Romania! Zeci de mii de imbolnaviri in ultima saptamana first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

