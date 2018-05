Stiri pe aceeasi tema

- Acesta sustine ca nivelul redus de educatie financiara nu este o figura de stil, ci o realitate cu consecinte economice si sociale, iar in context domeniul necesita un plan cu actiuni diferite pe termen lung, care sa includa campanii de informare si cursuri pe anumite segmente ale populatiei adulte.…

- Educatia financiara e foarte scazuta in Romania,a declarat guvernatorul BNR Foto: BNR. Educatia financiara si fiscala este foarte scazuta în România, a declarat vineri, 16 martie, guvernatorul Bancii Nationale Mugur Isarescu la conferinta "Incluziunea financiara - de la vorbe…

- Educatia financiara are un rol important la nivel national, in conditiile in care populatiei Romaniei are un nivel foarte scazut al educatiei financiare, iar creditele pot fi percepute ca fiind donatii pentru ca debitorii nu le-au inteles, a afirmat vineri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei…

- Educatia financiara din Romania ar trebui sa vizeze in primul rand Parlamentul, in contextul in care aceasta institutie joaca un rol important pentru bunul mers al economiei romanesti, a afirmat vineri ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, la conferinta cu tema „Incluziunea financiara – de la vorbe…

- Romania se afla pe ultimul loc in Uniunea Europeana (UE) din punct de vedere al educatiei financiare, potrivit unui studiu realizat acum doi ani de Banca Mondiala. Mai multi economisti au atras atentia ca este nevoie de un proiect la nivel national pentru a rezolva aceasta problema.Teodorovici…

- In lipsa educatiei financiare, „creditarea risca sa devina un act de donatie cu acceptare de o singura parte”, a declarat vineri guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu. „Fara educatie financiara, creditarea risca sa devina un act de donatie in care acceptarea este de o singura parte,…

- Banca Naționala a Romaniei s-a apucat de educație financiara chiar cand criza din 2008 ajungea la apogeu, iar romanii deja iși luasera credite de nevoi personale și ipotecare la maximumul posibil. „Noi implinim in acest an, 10 ani de cand facem educație financiara aici la BNR”, a declarat Mugur Isarescu,…

- Educatia financiara ar trebui inceputa de la cel mai inalt nivel, respectiv cel al clasei politice, pentru ca in Parlament se fac propuneri "habarniste", a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la cea de-a doua editie a Galei EduFIN. "Ar trebui sa incepem (educatia…