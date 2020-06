O treime dintre terasele și barurile controlate de Poliția Capitalei încălcau legea. Amenzi de 143.000 de lei Politisti de la DGPMB au descoperit nereguli la mai multe cluburi, terase, baruri si restaurante din Capitala, fiind aplicate amenzi in valoare totala de peste 143.000 de lei, iar activitatea unei societati comerciale a fost suspendata. Potrivit unui comunicat al DGPMB, transmis Agerpres, in cursul zilei de vineri politistii Capitalei, impreuna cu inspectori ai Directiei […] The post O treime dintre terasele și barurile controlate de Poliția Capitalei incalcau legea. Amenzi de 143.000 de lei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

