O treime dintre firmele austriece din Romania au datorii uriașe la statul roman. Potrivit ANAF, sunt aproape 900 de companii nu au platit darile catre instituția fiscala. Peste 500 dintre acestea sunt in procedura de executare silita. Totul, in contextul in care, dupa ce guvernul de la Viena nu ne-a primit in Spațiul Schengen, romanii au anunțat ca vor boicota firmele care au capital austriac. „La data de 30 noiembrie a anului 2022, un numar de 2.915 contribuabili cu capital majoritar austriac figureaza in baza de date a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), din care un numar de…