O treime dintre copiii care s-au prezentat la graniță nu au putut ieși din țară. Ce reguli sunt la frontieră Mai mult de 500 de copii, dintre cei 1.600 care s-au prezentat, la granițe, in ultimele 3 saptamani, de cand a inceput vacanța, nu au putut parasi țara deoarece nu aveau documentele necesare. Polițiștii de frontiera spun ca in celemai multe cazuri, parintii sau insotitorii copiilor nu detineau documentele necesare pentru a putea calatori in […] The post O treime dintre copiii care s-au prezentat la granița nu au putut ieși din țara. Ce reguli sunt la frontiera appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

