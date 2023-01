O treime dintre cei care au parte de minivacanță vor pleca în afara localității Ziua de 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Romane, vine anul acesta la pachet cu o minivacanta de 4 zile pentru 45% dintre angajatii romani, aceasta fiind si prima sarbatoare nationala din noul an, arata datele unui studiu Reveal Marketing Research. Studiul semnaleaza ca 45% dintre angajati declara ca vor avea punte intre weekend si ziua de 24 ianuarie, in timp ce 55% se vor duce la serviciu luni. Dintre cei ce vor beneficia de minivacanta, cei mai multi au primit o zi libera din partea angajatorului (38%), in timp ce 34% vor fi nevoiti sa recupereze ziua libera intr-o alta zi, iar 28% si-au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

