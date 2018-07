O treime din suprafata Pamantului are un grad mediu sau ridicat de degradare. Care este cauza

Stiri pe aceeasi tema

- O treime dintre oceanele lumii sunt exploatate excesiv din punct de vedere al pescuitului, iar consumul de peste a atins un nivel record, ceea ce genereaza ingrijorari cu privire la sustenabilitatea unei surse importante de proteine pentru milioane de persoane din intreaga lume, a avertizat Organizatia…

- JSW Steel, cel mai mare producator de oțel din India, va depune o oferta pentru preluarea fabricii ArcelorMittal Galați, au declarat trei surse pentru Reuters, și va intra in competiție cu companiile Metinvest din Ucraina și cu Marcegaglia din Italia. Articolul integral pe ECONOMICA.NET …

- Bulgaria, Romania si alte tari din regiunea Balcanilor au pus piciorul in piata produselor de lux, iar marile case de moda din Paris si Milano isi extind pe tacute prezenta in Europa de Sud-Est, in incercarea de a se adapta la ciclurile de viata mai rapide din industria modei, transmite Reuters, preluata…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca sanatatea ar trebui sa fie o prioritate pentru orice guvernare, in conditiile in care Romania inca se confrunta cu boli precum tuberculoza, hepatita, probleme ale ratei de acoperire vaccinala si accesul inegal la serviciile de sanatate. …

- Țari ca Turcia, Argentina sau Africa de Sud sunt ingrijorate pe moment. Dolarul puternic le slabește devizele naționale și ingreuneaza mersul economiilor lor. Sa fie intreaga economie mondiala și piețele in pericol?

- Fosta jucatoare franceza de tenis Mary Pierce, campioana la Roland Garros in 2000, crede ca actualul lider al clasamentului mondial, romanca Simona Halep, poate castiga primul sau titlu de Mare Slem, la Openul Frantei, care va debuta duminica, relateaza Reuters.''Cred in Simona. Cred ca va…

- Migratia oamenilor din Africa, in urma cu mii de ani, a contribuit la disparitia animalelor terestre mari, o tendinta de micsorare a dimensiunii acestora de-a lungul timpului care, daca va continua, ar putea face ca in cateva secole vaca sa devina cel mai mare mamifer de pe uscat, se arata intr-un studiu…

- Ksenia Yudayeva, adjunctul guvernatorului bancii centrale a Rusiei, a anuntat ca institutia ia in considerare noi masuri pentru a limita imprumuturile in valuta in sistemul bancar, scrie Reuters. Noile sancţiuni americane care vizează Rusia au provocat săptămâna trecută…