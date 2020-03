Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a comunicat ca astazi, 22 martie, au fost inregistrate primele doua decese pe teritoriul Romaniei ale unor pacienti infectati cu noul tip de coronavirus. Este vorba despre un pacient in varsta de 67 de ani confirmat cu COVID-19 pe 18.03.2020 la UPU din cadrul Spitalului…

- Conform ultimelor date comunicate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi,19 martie, ora 09.00, in județul Satu Mare sunt: • 2 persoane diagnosticate cu COVID-19: IS (1), SM (1) • 47 persoane aflate in carantina; • 543 persoane auto-izolate la domiciliu.

- Pana miercuri, 18.03.2020, in judetul Dambovita se afla in izolare la domiciliu 310 persoane asimptomatice iar 38 de persoane se afla in carantina in spatiile identificate in acest sens. Au fost testate 50 de persoane aflate in izolare la domiciliu/carantina, de catre DSP Dambovita, rezultatele sosite…

- Bilanțul morților in urma confruntarilor violente din New Delhi a ajuns la 25, relateaza Al Jazeera. Violențele dintre grupurile musulmane și cele hinduse au inceput duminica și au continuat pentru a patra zi la rand. Peste 200 de oameni au fost internați in spitale dupa ce au fost impușcați, stropiți…

- oul coronavirus care provoaca boala Covid-19 ar putea infecta intre 40% și 70% din populația lumii in urmatorul an deoarece este prea tarziu pentru limitarea epidemiei la nivel mondial, iar ulterior boala ar putea deveni una sezoniara, precum gripa, considera epidemiologii consultați de publicația…

- Doua persoane au murit si cinci au fost ranite in urma unui accident care a avut loc joi dimineata, pe DN6, in judetul Timis, la iesire din localitatea Lovrin. Conform ISU Timis, in accidentul rutier de pe DN 6, la iesire din localitatea Lovrin spre Sannicolau Mare au fost implicate doua autoturisme.…

- Un avion de pasageri s-a prabușit in regiunea Ghazni, sud-vest de Kabul, Afganistan, informeaza bbc.com. Un oficial a declarat pentru media locala ca avionul s-a prabușit și mai apoi a luat foc din cauza unor defecțiuni tehnice. Avionul de pasageri care s-a prabușit in Afganistan ar fi aparținut companiei…

- Statele Unite iau masuri drastice pentru a impiedica o eventuala contaminare cu virusul misterios care a ucis 2 oameni in China. Toti pasagerii care vin din Asia sunt testati la sosire. Si autoritatile de la noi sunt in alerta.