O treime din populaţia lumii ar putea suferi din cauza căldurii extreme până în 2070 (studiu) Pana la 3,5 miliarde de oameni s-ar putea lupta sa supravietuiasca in conditii de caldura extrema peste 50 de ani daca emisiile de gaze cu efect de sera nu vor fi reduse, conform rezultatelor unui nou studiu realizat in Olanda, citat de agentia DPA. Aproximativ o treime din populatia lumii va trai peste 50 de ani in zone in care valorile medii anuale de temperatura vor depasi 29 de grade Celsius - cu exceptia cazului in care migreaza, potrivit oamenilor de stiinta de la Universitatea din Wageningen din Olanda. Traiul in astfel de conditii ar plasa aceste persoane in afara nisei climatice in care… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana la 3,5 miliarde de oameni s-ar putea lupta sa supravietuiasca in conditii de caldura extrema peste 50 de ani daca emisiile de gaze cu efect de sera nu vor fi reduse, conform rezultatelor unui nou studiu realizat in Olanda, citat de agentia DPA.

- Expertii au prezentat mai multe scenarii prin care am putea trece in urmatorii doi ani. Stiri pe aceeasi tema Inca 16 decese cauzate de Covid-19. Cercetatorii de la Universitatea din Minnesota, Statele Unite, au specificat, in urma investigatiilor, ca noul coronavirus ar putea sa ne influenteze in urmatoarele…

- Aplicatia dezvoltata de Apple si Google are potentialul de a monitoriza mai mult de o treime din populatia lumii si risca sa genereze controverse privind protectia sferei private, noteaza agentia de presa Bloomberg.Apple si Google au anuntat vineri seara ca au decis sa colaboreze pentru crearea…

- Potrivit TASS, un studiu efectuat de cercetatorii din Hong Kong arata ca temperatura ideala pentru dezvoltarea si raspandirea noului coronavirus este de 4 grade Celsius, in aceste conditii poate sa reziste cel mai mult. Insa, la 22 de grade, noul coronavirus ramane activ pentru o saptamana, in timp…

- Jumatate din populatia lumii traieste sub restrictii din cauza pandemiei! Aproape patru miliarde de oameni din 90 de tari sunt afectati de masurile luate pentru limitarea raspandirii virusului. Ultima pe lista restrictiilor este Thailanda, unde autoritatile au suspendat si zborurile internationale pentru…

- Coronavirusul este o problema la nivel global, iar in aceste momente peste o treime din populația lumii se afla izoltata, iar recent India a anunțat ca toți cetațenii vor intra și ei in carantina.

- Noul coronavirus poate contamina aproape doua treimi din populatia lumii daca nu este tinut sub control, avertizeaza un renumit epidemiolog din Hong Kong. Pe fondul cresterii ingrijorarilor in legatura cu posibilitatea accelerarii raspandirii coronavirusului 2019-nCoV in afara Chinei, mai ales dupa…

- Epidemia izbucnita in China ar putea afecta 60% din populația globala, daca eforturile specialiștilor care incearca sa controleze raspandirea coronavirusului vor eșua, avertizeaza cel mai important expert epidemiolog din Hong Kong, citat de The Guardian.Profesorul Gabriel Leung, șeful catedrei de sanatate…