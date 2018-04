Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai scazut nivel al ratei somajului pe termen lung (procentul de someri care nu au avut un loc de munca timp de 12 luni sau mai mult) in regiunile din Uniunea Europeana s-a inregistrat anul trecut in Ovre Norland (Suedia, 12,8%), Berkshire, Buckinghamshire si Oxfordshire (Marea Britanie, 13,2%)…

- In regiunile din Uniunea Europeana, cel mai semnificativ declin al numarului de angajati in 2016 s-a inregistrat in Nord-Est, de minus 3,8% si Sud-Vest Oltenia, de minus 3%, arata datele Oficiul European de Statistica Eurostat.

- Padurile si terenurile impadurite acopera 182 de milioane de hectare in Uniunea Europeana, aproximativ 42% din suprafata terestra totala a blocului comunitar, existand 0,36 hectare de padure per capita, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica Eurostat. Datele Eurostat au fost…

- Uniunea Europeana a inregistrat in ianuarie un deficit al balantei comerciale de 20,3 miliarde euro, comparativ cu un deficit de 17,4 miliarde de euro in perioada similara din 2017, potrivit unei estimari preliminare publicate luni de Oficiul European de Statistica Eurostat.

- Uniunea Europeana (UE) va lua in considerare propriile sale tarife "de protectie" la importurile de otel si aluminiu, ca raspuns la decizia presedintele Donald Trump de a impune saptamana viitoare taxe de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul importat din intreaga lume, a afirmat comisarul…

- Presedintele Donald Trump a anuntat, joi, ca Statele Unite vor introduce de saptamana viitoare tarife de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul importat, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. La o întâlnire organizată la Casa Albă cu oficiali din industria SUA, Trump…

- Uniunea Europeana impune noi taxe antidumping la importurile de produse din fonta provenite din China, in urma unei plangeri depuse de sapte producatori europeni, nemultumiti de preturile extrem de scazute.