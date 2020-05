Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei mentioneaza in raspunsul sau faptul ca la nivelul judetului Iasi, in mediul rural, numai 72,19- dintre elevi au acces la internet, 73,91- au acces la un dispozitiv care se poate conecta la internet si numai un total de 69,90- dintre elevi au acces si la internet si la un dispozitiv…

- Ministerul Educației a inceput de ceva timp școala online, dar nu toți copiii au de pe ce „intra” pe internet. In Timiș, aproximativ 6.000 de copii nu au tableta, telefon, laptop sua PC petru a se conecta la internet și a urma cursurile. Ministerul Educației cumpara tablete pentru ca elevii sa poata…

- Aproximativ 4.000 de elevi din județul Alba nu au laptopuri sau tablete acasa, pentru a participa la cursurile online solicitate de Ministerul Educației. Alți 2.000 nu au acces la internet, din diferite motive. Datele provin chiar de la inspectorul școlar general, Cornel Sandu. In aceste condiții,…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, intr-o conferința de presa in care a fost intrebat daca este respectat dreptul la educație pentru toți copiii, cata vreme mulți nu au acces la internet, ca Ministerul Educației trebuie sa vina cu soluții pentru acești elevi,

- ATENTIE… Schimbari in sistemul de invatamant. Cursurile online devin obligatorii pentru elevi si profesori, potrivit ordinului de ministru privind instructiunile pentru crearea si/sau intarirea capacitatii sistemul de invatamant preuniversitare prin invatare online. Documentul arata ca profesorii vor…

- Lipsa accesului la internet și calculatoare in randul elevilor și cadrele didactice nepregatite sunt printre motivele pentru care ordinul emis miercuri de Ministerul Educației, pentru predarea online, nu va putea fi aplicat, dupa cum au explicat principalii actori din educație pentru Libertatea.In contextul…

- Un procent de 84 la suta dintre gospodariile din mediul rural autohton au acces la internet, in comparatie cu media europeana de 90 la suta, arata un studiu al Eurostat, citat de Monitorul Social. Datele sunt importante in contextul in care activitatile educative se desfasoara online in plina raspandire…

- Sute de liceeni din mediul rural vor participa, pe toata perioada inchiderii scolilor din cauza pandemiei de coronavirus, la meditatii si ateliere de dezvoltare personala online. Mai mult decat atat, 5770 de elevi au posibilitatea de a participa la ore online sustinute de profesori pe platforma www.scoaladinvaliza.ro…