Stiri pe aceeasi tema

- Viena a comemorat marti victimele atacului terorist de acum un an, in care un simpatizant al gruparii Stat Islamic a impuscat mortal patru oameni in capitala austriaca, relateaza dpa. "Acest oras este puternic", a declarat primarul Michael Ludwig la un eveniment organizat in Desider-Friedmann-Platz,…

- Toate persoanele de peste 12 ani din Viena, capitala Austriei, vor putea opta pentru a treia doza de vaccin anti-COVID-19, incepand de marti 2 noiembrie, cu conditia sa fi trecut o perioada de sase luni de la doza de rapel, a anuntat primarul Vienei, informeaza Agerpres , care preia EFE. „Stim ca efectul…

- Doua dispozitive explozive au sarit in aer cand autobuzul in care se aflau victimele a traversat podul Hafez al-Assad.Tragedia s-a produs miercuri.Televiziunea de stat siriana a postat pe contul sau de Telegram imagini ale cabinei carbonizate a autobuzului si membri ai echipelor de salvare puteau fi…

- Armin Laschet, liderul CDU și candidatul pentru funcția de cancelar din partea partidului in recentele alegeri din Germania, a spus, sambata, ca iși asuma responsabilitatea pentru rezultatul dezastruos al partidului la scrutin, relateaza Euronews. CDU a inregistrat cel mai slab rezultat din istoria…

- Suspectul care l-a injunghiat mortal, vineri, pe politicianul britanic este un tanar britanic de origine somaleza. Presa din Regat susține ca atacatorul ar fi una dintre persoanele monitorizate de autoritați din cauza riscului de radicalizare.

- Primarul comunei Bosanci din judetul Suceava, Miron Neculai, reclama, sambata, ca toti sustinatorii lui Ludovic Orban au fost eliminati din delegatia de la Congres. "Doamne, iarta-l, ca nu stie ce face", a transmis primarul. "Domnule Presedinte Klaus Iohannis, domnule Presedinte Al Partidului National…

- Președintele Joe Biden se adreseaza joi națiunii (ora 00:00 ora României) de la Casa Alba cu privire la exploziile din capitala afgana Kabul, atac terorist revendicat de Statul Islamic care s-a soldat cu moartea a 12 militari americani, cea mai sângeroasa zi pentru forțele armate ale SUA…

- Procurorii austrieci au pus sub acuzare o prima persoana suspectata de legaturi cu autorul atacului islamist de la Viena din luna noiembrie a anului trecut, anunța Euronews.Patru persoane au fost ucise și zeci de altele ranite dupa ce atacatorul a deschis focul în centrul vechi al capitalei…