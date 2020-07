Stiri pe aceeasi tema

- bull; Ploile abundente si vantul puternic au adus stricaciuni in 34 de judete din 16 judete din RomaniaIn ultimele 24 de ore, peste 3.000 de pompieri au intervenit in 34 de localitati din 16 judete Alba, Bacau, Bihor, Bistrita Nasaud, Brasov, Buzau, Caras Severin, Galati, Hunedoara, Harghita, Maramures,…

- Meteorologii au actualizat avertizarile de vreme rea si anunta ca, luni, va fi cod portocaliu in judetele Bacau, Vrancea, Buzau, Covasna si in zona montana a judetelor Prahova, Brasov, Harghita, Neamt si Suceava. Ulterior, pana marti dimineata, va fi cod portocaliu in judetele Timis, Arad, Bihor, Satu…

- Autoritațile au emis un Cod portocaliu de inundații care include și județul Alba. Este vorba despre afluenții Mureșului. Zonele vizate: Alba, Argeș, Bacau, Bihor, Bistrița-Nasaud, Botoșani, Brașov, Buzau, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Dambovița, Galați, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mureș,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o avertizare Cod galben de vijelii, grindina si averse, valabila pana miercuri dimineata in 27 de judete. Judetele vizate de avertizarea Cod galben sunt: Alba, Arges, Arad, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Brasov, Buzau, Cluj, Caras-Severin,…

- The National Weather Administration (ANM) issued on Tuesday a Code Yellow advisory for storms, hail and rain falls in 27 counties, valid until Wednesday morning The counties targeted by the Code Yellow advisory are the following: Alba, Arges, Arad, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Brasov, Buzau, Cluj,…

- Un numar de 18 judete din nordul si nord-vestul tarii se vor afla sub Cod galben de vijelii pe parcursul zilei de luni, conform unei atentionari emise de Administratia Nationala de Meteorologie, informeaza Agerpres.Pana la ora 23:00, in Banat, Crisana, Maramures si local in Transilvania si in zonele…