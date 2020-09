Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, ziua de 13 Septembrie – ZIUA POMPIERILOR DIN ROMANIA – constituie un moment de profunda incarcatura patriotica in viata si activitatea salvatorilor. In urma cu 172 de ani, armata condusa de capitanul Pavel Zaganescua infrant numeroasa ostire otomana in batalia data pe Dealu Spirii. Astfel,…

- Vasile Vatra este candidatul Partidului Social Democrat, Filiala Vrancea, la funcția de primar al comunei Gugești. Acesta este unul dintre edilii din Romania care au modernizat infrastructura localitaților pe care le conduc. Din programul propus pentru 2016 – 2020, primarul Vasile Vatra a finalizat…

- Primarul Elena Girneața este candidatul Partidului Social Democrat pentru un nou mandat la Primaria Slobozia Cioraști. Elena Girneața este primarul acestei comunei din 2004. Fiica a preotului și duhovnicului Ștefan Argatu, ea a parcurs intreaga cariera in baza principiilor creștine. De numele primarului…

- Meteorologii au emis atenționare Cod Galben de furtuni pentru județul Vrancea și alte zone din țara, ce intra in vigoare de la amiaza și va fi valabil pana la noapte. Vor fi condiții de instabilitate atmosferica și vineri și sambata. De asemenea, vremea va fi deosebit de calda, cu temperaturi peste…

- Meteorologii au emis noi avertizari de ploi pentru mai mult de jumatate din țara. Astfel, 9 județe din nordul țarii sunt sub cod portocaliu, iar alte 18 județe sunt sub cod galben, fiind afectata și zona montana a județului Vrancea. Ziua/luna/anul: 28-06-2020 Ora : 10:00 Intervalul : conform textelor;…

- Bacalaureatul 2020 incepe luni, 22 iunie, cu examenul scris la Limba și literatura romana. Este primul bacalaureat din istoria examenelor care se desfașoara in condiții stricte sanitare, pentru a stopa raspandirea pandemiei COVID-19. Din aceasta cauza, din subiectele de la examenul care incepe maine…

- * Șase copii cu mingea sau bucuria jocului Mișa Alexandru, Mihaița, in carnetul de antrenor, are o grupa de copii la clubul de fotbal Progresul Focșani. Mai sunt doar șase. Incearca sa-și mareasca grupa, daca tot lucreaza cu șase, poate lucra și cu mai mulți. Pentru ca unii dintre cei care vin sa-i…