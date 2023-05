Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer de autobuz din Buzau a murit luni de dimineața strivit intre doua autobuze, unul dintre el fiind chiar cel pe care el il conducea. Barbatul avea 56 de ani, scrie Știri pe Surse.Accidentul a avut loc dis de dimineața, in autobaza societații TransBus, operatorul de transport public din Buzau.…

- Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au surprins momentul in care un elev de clasa a VII-a a condus autobuzul școlar in siguranța dupa ce șoferul a suferit o urgența medicala in Warren, Michigan. Inregistrarea video publicata de Warren Consolidated Schools arata cum șoferul autobuzului a…

- Un barbat a murit dupa ce masina in care se afla si care era condusa de un politist aflat in timpul liber si in stare de ebrietate, s-a ciocnit sambata dimineata cu un TIR stationat. Accidentul s-a produs pe DN10, in localitatea Nehoiasu, judetul Buzau, conform news.ro.Conform IPJ Buzau, un autoturism…

- O șoferița de 19 ani a murit, iar un tanar de 20 de ani care era pasager a fost ranit, dupa ce mașina in care se aflau s-a ciocnit de separatoarele de sens din beton si s-a rasturnat in afara soselei. Tragedia s-a produs noaptea trecuta, pe DN 2 (E85), in afara localitatii Grebanu din județul Buzau.…

- Un șofer al companiei de transport public din municipiul Buzau a fost testat pozitiv cu aparatul alcooltest. Barbatul avea o alcoolemie de 1.44 la mie și nu este la primul incident. Șoferul de autobuz se numește Nistor Alin și are 32 de ani, conform unor surse. Acesta a fost testat pozitiv cu aparatul…

