O tornadă de o formă neobișnuită a fost surprinsă în vestul Canadei O tornada spectaculoasa a fost surprinsa intr-o localitate din vestul Canadei. Din fericire, nicio persoana nu a fost ranita, chiar daca un astfel de fenomen este extrem de periculos. Multa lume a ramas uimita de forma tornadei. Tornada nu a provocat pagube semnificative, dar oamenii sint sfatuiți sa ramina in case, deoarece fenomenele vor continua. Canada a fost afectata, in ultimele zile Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- O tornada spectaculoasa a fost surprinsa intr-o localitate din vestul Canadei. Din fericire, nicio persoana nu a fost ranita, chiar daca un astfel de fenomen este extrem de periculos. Multa lume a ramas uimita de forma tornadei.

- Doi jefuitori au fost ucisi, iar sase politisti au fost raniti intr-un jaf armat la o banca, in vestul Canadei, anunta autoritatile locale, care cauta un al treilea eventual suspect, relateaza AFP. "Operatiunea este in curs. Prezenta politiei este puternica in sector", a anuntat intr-o conferinta de…

- Un pui de mamut lanos, perfect conservat, a fost gasit inghețat in permafrostul din nord-vestul Canadei - prima descoperire de acest fel in America de Nord. Mamutul mumificat din epoca glaciara, despre care se crede ca are peste 30.000 de ani, a fost gasit marți de mineri in regiunea Klondike din Yukon.…

- Membrii parlamentului Canadei vor primi butoane de panica pentru a suna la poliție in caz de urgența, pe fondul creșterii in ultima perioada a harțuirii, intimidarii și amenințarilor cu violența la adresa lor, informeaza BBC . Ministrul siguranței publice, Marco Mendicino a anunțat aceasta decizie.…

- O tornada a afectat puternic un oraș din vestul Germaniei. Zeci de oameni au fost raniți. Imagini inspaimantatoare cu natura dezlanțuita au impanzit rețelele de socializare. Se pot vedea obiecte luate pe sus de vantul puternic, bucați din acoperișuri puse la pamant, la fel și copaci, și mașini avariate.…

- Peste 30 de persoane au fost ranite, dintre care zece grav, la Paderborn, oras din vestul Germaniei care a fost traversat de o tornada, a anuntat vineri un purtator de cuvant al politiei, informeaza AFP si dpa.

- Uniunea Europeana probabil va avea contributii financiare semnificative pentru a permite functionarea statului ucrainean, a afirmat marti secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, precizand ca va cere contributii si din partea Marii Britanii, Canadei si Japoniei. Fii la curent cu cele…

- Ministrii de finante din mai multe state au parasit miercuri o sesiune cu usile inchise a G20, care avea loc la Washington, in momentul in care delegatul rus si-a inceput discursul, a declarat o persoana familiara cu sesiunea. Protestul a fost confirmat de ministrul de finante al Canadei. Secretarul…