O tornadă a făcut trei victime în Statele Unite Cel putin trei persoane au fost ucise si alte zece au fost ranite de o tornada care s-a abatut luni seara asupra statului american Carolina de Nord, au anuntat marti reprezentantii serviciului local de interventie si salvare, citate de AFP.



Intr-o perioada in care o buna parte din restul Statelor Unite se confrunta cu un val de frig sever, tornada s-a produs in sudul statului Carolina de Nord, aflat in partea sud-estica a Statelor Unite, in special in zonele costiere.



"Pentru moment, avem trei morti confirmati si zece raniti confirmati", au precizat reprezentantii serviciului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

