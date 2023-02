Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de kilograme de cocaina au fost recuperate duminica de autoritati de pe o plaja din nordul Frantei, a anuntat luni o sursa judiciara, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Cei 24 de jucatori ai echipei de fotbal a Frantei au fost prezenti sambata la ultimul antrenament dinaintea finalei Cupei Mondiale de fotbal cu Argentina, in special cu revenirile lui Raphael Varane, Ibrahima Konate si Kingsley Coman, bolnavi si absenti in urma cu o zi, informeaza AFP. Fii…

- Echipa naționala de handbal juniori a Romaniei, formata din jucatori nascuți in anii 2006 și 2007, se afla in aceasta perioada in Spania, la Zaragoza, unde participa la un turneu internațional alaturi de reprezentativele similare ale Franței, Portugaliei și țarii gazda.Intre cei 16 ...

- Compania aeriana naționala a Marocului a anunțat ca anuleaza toate zborurile pe care le avea programate pentru miercuri pentru a transporta suporterii echipei naționale la Doha pentru semifinala Cupei Mondiale impotriva Franței, invocand o decizie a autoritaților qatareze, potrivit Reuters.

- Semifinalele Campionatului Mondial de fotbal Qatar 2022: Programul meciurilor: Argentina – Croația și Franța -Maroc Semifinalele Campionatului Mondial de fotbal Qatar 2022: A fost programul meciurilor. Acestea vor avea loc saptamana viitoare, marți și miercuri. Cele doua meciuri vor fi disputate intre…

- Olivier Giroud a devenit cel mai bun marcator din istoria selectionatei Frantei, dupa ce a inscris al 52-lea sau gol in tricoul " Les Bleus". Atacantul l-a depasit la acest capitol pe fostul international Thierry Henry, care detinea acest record din 2009.

- Presedintii SUA si Frantei, Joe Biden, respectiv, Emmanuel Macron, si-au afisat joi camaraderia si apropierea personala, angajandu-se la unison sa sustina Ucraina "atat timp cat va fi nevoie", sa-și "coordoneze" raspunsul fata de China si sa-și gestioneze