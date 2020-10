Expoziția de flori, fructe și semințe Flori de toamna din Gradina Botanica. Tema expoziției intitulata Semper sint in flore ! – reprezinta omagiul Gradinii Botanice pentru generațiile care au contribuit la edificarea primei Universitați moderne din Romania, insoțit de aceasta urare pentru toți membrii comunitații academice. In spațiile expoziționale vor fi prezentate colecții unice de crizanteme, tufanele, varza ornamentala, ardei și dovleci decorativi, precum și eșantioane de fructe și semințe, care aparțin unor specii de plante indigene și exotice. Angajatii Gradinii Botanice au gandit și realizat…